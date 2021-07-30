Лесные пожары в Турции: Украина направит самолет для тушения огня
- Автор:
- Олег Панфилович
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Twitter / Örnek Haber
В Турцию, где бушуют лесные пожары, на помощь в тушении огня в пятницу вылетит украинский самолет.
Об этом в Twitter сообщил президент Владимир Зеленский.
«Выразил своему другу президенту Ерджепу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит всю необходимую помощь. Наш пожарный самолет завтра полетит в Турцию. Украинский народ будет вместе с дружественным турецким народом в это трудное время», — написал украинский лидер.
Перед этим министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что МИД разрабатывает сценарии возвращения граждан на случай ухудшения ситуации в Турции.
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