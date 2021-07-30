В Украине за сутки около тысячи новых больных ковидом

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Plastifikator x «Бабель»

В Украине за сутки 29 июля выявили 962 новых случая коронавируса, 488 человек госпитализированы, 14 умерли, а 504 выздоровели.

Об этом утром 30 июля сообщил Минздрав.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.

Всего с начала пандемии в Украине по состоянию на 30 июля коронавирус выявили у 2 251 869 человек, из них умерли 52 930, выздоровели 2 186 353.

Что касается вакцинации, то за сутки 29 июля сделали 150 253 прививки. Всего с начала кампании в Украине привили 3 437 631 человека, первую дозу получили 3 437 629 человек, обе — 1 938 495.