Правительство Мальты признали соответственным за смерть журналистки Галиции, которая занималась расследованиями

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Continentaleurope / Wikimedia Commons

Независимое расследование убийства мальтийской журналистки-расследовательницы Дафны Каруаны Галиции пришло к выводу, что правительство Мальты является соответственным за это преступление, поскольку создало в стране «культуру безнаказанности».

Об этом говорится в отчете следственной комиссии, который цитирует Deutsche Welle.

«Щупальца безнаказанности распространились в другие регуляторные органы, что привело к коллапсу верховенства права», — говорится в отчете. Следственная комиссия отмечает, что государство не смогло распознать реальную угрозу жизни Галиции и не приняло мер для ее спасения. По мнению комиссии, четко ясно, что убийство журналистки было связано с ее расследованиями.

Continentaleurope / Wikimedia Commons

Напомним, что журналистка Дафна Каруана Галиция погибла 16 октября 2017 года — в ее машину заложили бомбу. Правоохранители считают непосредственными исполнителями преступления братьев Альфреда и Джорджа Деджордио, а также Винса Муската. Именно они, по данным следствия, заложили взрывное устройство в машину журналистки, припаркованную рядом с ее домом. Устройство было активировано вскоре после того, как журналистка села в машину и завела двигатель.

Галиция расследовала факты коррупции среди топ-политиков, в частности схемы с участием премьер-министра страны и его окружения. Ее статьи публиковались в ежедневной газете Malta Independent, она также была соавтором проекта Panama Papers, над которым работал Международный консорциум журналистов-расследователей. Галиция писала об офшорных компаниях министра туризма Конрада Мицци и министра здравоохранения и энергетики Кита Скембри. В ее материалах расследовались связи мальтийских чиновников с коррупционерами в Азербайджане и Объединенных Арабских Эмиратах.