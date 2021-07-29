NASA перенесло тестовый запуск корабля Starliner на МКС из-за инцидента с российским модулем «Наука»

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На Международной космической станции произошел инцидент во время стыковки с российским модулем «Наука». Поэтому NASA решило перенести запланированный на пятницу тестовый запуск корабля Starliner на МКС.

Об этом Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщает в Twitter.

О проблеме во время стыковки космического модуля со станцией сообщил российский космонавт Олег Новицкий. По его словам, двигатели устройства незапланированно включились.

«Сегодня российский модуль «Наука» незапланированно включил свои двигатели во время стыковки с МКС. Группам управления миссией удалось решить проблему, и теперь все системы работают в нормальном режиме. Экипажу станции ничего не угрожает», — говорится в посте.

Напомним, NASA вместе с частной компанией SpaceX отправила астронавтов на МКС. Вместе с компанией Илона Маска за эту возможность соревновалась Boeing — компания разработала свой беспилотный космический корабль CST-100 Starliner, который можно использовать несколько раз. Starliner уже совершил беспилотный тестовый полет в декабре 2019 года. Космический корабль Boeing не смог долететь до места назначения из-за сбоя систем и досрочно вернулся на Землю.