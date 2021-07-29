Взрыв в технопарке в Германии: количество погибших возросло до пяти человек
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Twitter / Timea
В Германии спасатели нашли тела еще трех погибших в результате взрыва в индустриальном парке Chempark.
Об этом пишет издание Zeit.
Тела погибших нашли во время разбора завалов. Таким образом общее число погибших возросло до пяти человек.
В то же время в прокуратуре отметили, что два человека до сих пор считаются пропавшими без вести.
Полиция продолжает выяснять причину аварии, но там сомневаются, что смогут сделать это в ближайшее время.
- На западе Германии в городе Леверкузен во вторник, 27 июля, на территории технопарка для химической промышленности прогремел взрыв и начался сильный пожар. В результате взрыва пострадали по меньшей мере 30 человек.
- Chempark — один из крупнейших в мире индустриальных парков химического производства, в котором работают более 60 компаний, включая Bayer и Lanxess.