Синоптики дали прогноз на конец июля и начало августа: С дождями придет похолодание, затем вернется жара

Новости

Alexey Marcov / Pixabay

В Украине в конце июля и в начале августа после изнурительной духоты ожидаются бури, грозы с ливнями и сильным ветром. С дождем придет короткое похолодание, а затем может вернуться жаркая погода с удушающей влажностью.

Об этом сообщает Sinoptik.ua.

В западной части Украины в пятницу, 30 июля, будет преимущественно ясно, жарко и сухо. В субботу — до +32 °С, местами возможны грозы. Погода начнет меняться в воскресенье, появится больше облачности, в Закарпатье пройдут дожди с грозами. Днем 2 августа столбик термометра покажет на западе страны +22...+24 °С, прогнозируются сильные дожди.

На востоке Украины июль закончится грозами и ливнями, температура воздуха будет +25...+27 °С, август начнется малооблачной погодой, духотой и жарой до +35 °С.

Южным областям Украины похолодание в ближайшее время не грозит. Температура воздуха в регионе остается на высоких отметках — до +35 °С, ночью +22...+24 °С. Ливни и грозы ожидаются в пятницу в Одесской и Запорожской областях.

В центральных областях Украины будет жарко. Грозовые дожди пройдут в пятницу в Днепропетровской и Кировоградской областях и зацепят Полтавскую. Солнце раскалит воздух 2 августа до +35 °С, при ясной погоде будет душно.

На севере страны в пятницу +28...+29 °С, местами дожди. В субботу можно обойтись без зонта, будет до +30 °С, в воскресенье пройдут локальные дожди. В первый день рабочей недели ожидаются грозы, ливни, сильный порывистый ветер, снижение температуры воздуха.

В Киеве июль завершится горячими +29...+31 °С. Зонт на случай внезапного ливня лучше носить с собой. Первые дни августа в столице ожидаются дождливыми, с грозами и порывистым ветром, днем до +28 °С, влажность воздуха высокая, давление пониженное.