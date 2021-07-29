Руководителя Агентства по розыску активов отстранили после подозрения в присвоении $400 тыс. арестованных средств
- Автор:
- Олег Панфилович
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Facebook / АРМА
Суд отстранил руководителей Нацагентства по вопросам выявления и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), которых подозревают в присвоении $400 тысяч арестованных средств.
Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.
Отстранены временно исполняющий обязанности главы АРМА Виталий Сигидин, его заместитель и начальник управления АРМА. Кроме того, суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.
ГБР также проверяет причастность руководства АРМА к уголовному правонарушению, связанному с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
- 1 апреля в помещении АРМА, а также дома у сотрудников агентства прошли обыски. По словам адвоката юридической компании «Миллер» Маси Найема, следственные действия проводились у и. о. главы АРМА Виталия Сигидина, заместителя главы АРМА Владимира Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили и у «афериста» Игоря Короля. По данным «Украинской правды», именно через Короля вывели из-под ареста $400 тысяч, которые были арестованы полицией как «общак» вора в законе.
- По данным следствия, должностные лица АРМА и несколько адвокатов входили в состав преступной группы, присвоившей более $400 тысяч, которые были доказательствами по ряду уголовных дел.