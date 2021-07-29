В Украине из-за непогоды обесточены 120 населенных пунктов в пяти областях
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- Екатерина Кадакова
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Скакодуб Андрій / POOL / УНИАН
В Украине из-за гроз, дождей и порывов ветра обесточены 120 населенных пунктов в пяти областях.
Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По данным спасателей, без света остались жители Львовской (44 населенных пункта), Черновицкой (25), Житомирской (20), Ивано-Франковской (20) и Тернопольской (11) областей.
Сейчас бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение.
- Ранее в Украинском гидрометцентре предупреждали о непогоде во всех областях, кроме юга.
- Также синоптики прогнозировали, что в течение недели в Украину вернется жара, но в отдельных регионах ожидаются кратковременные дожди.