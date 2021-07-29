В Украине из-за непогоды обесточены 120 населенных пунктов в пяти областях

Новости

Скакодуб Андрій / POOL / УНИАН

В Украине из-за гроз, дождей и порывов ветра обесточены 120 населенных пунктов в пяти областях.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным спасателей, без света остались жители Львовской (44 населенных пункта), Черновицкой (25), Житомирской (20), Ивано-Франковской (20) и Тернопольской (11) областей.

Сейчас бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение.