Трех украинских спортсменов отстранили от соревнований на Олимпиаде в Токио

Новости

picture alliance / Contributor / Getty Images

Трех украинских легкоатлетов дисквалифицировали с соревнований на Олимпийских играх в Токио.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

От соревнований отстранили Михаила Гаврилюка (метание молота), Назара Коваленко (спортивная ходьба) и Наталью Пироженко-Чорномаз (эстафетная команда 4х400 метров). Федерация пояснила, что в соответствии с международными правилами и особыми процедурами в отборочный период перед главными официальными международными турнирами сезона каждый легкоатлет должен сдать определенное количество соревновательных и внесоревновательных допинг-проб.

Из-за пандемии и существенных изменений спортивного календаря соревнований и сроков квалификационного отбора на Олимпийские игры спортсмены, которых отобрали на Игры в Токио в последние недели перед закрытием квалификационного окна, должны были сдать три внесоревновательные допинг-пробы в очень сжатый, ограниченный срок. Упомянутых спортсменов отстранили из-за недостаточного количества проб.