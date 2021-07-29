Исследование: Эффективность вакцины Pfizer через полгода снижается минимум на 12%

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Эффективность вакцины против коронавируса от компании Pfizer и BioNTech снижается с 96 до 84% спустя шесть месяцев после введения пациентам второй дозы препарата.

Об этом пишет The Hill.

Исследование провели свыше 30 ученых из более чем сорока университетов США. Согласно результатам, максимальная эффективность в 96,2% достигается через два месяца после второй прививки. После этого каждый следующий месяц снижение эффективности составляло около 2%.

В исследовании участвовали более 44 тысяч человек из США и Европы. Их них за время наблюдений коронавирусом заболел 81 человек, из тех, кто получил плацебо — 873.

При этом вакцина Pfizer/BioNTech препятствует тяжелому протеканию болезни, по этому параметру ее эффективность составляет 97%. Наблюдение за участниками исследования продлится по меньшей мере два года.