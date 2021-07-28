В офисы Google вернутся только вакцинированы сотрудники

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В офисы Google смогут вернуться только те сотрудники, которые сделают прививку от коронавируса.

Об этом сообщил руководитель техногиганта Сундар Пичай.

«Каждому, кто приедет на работу в наши кампусы, нужно будет сделать прививку. В ближайшие недели мы внедряем эту политику в США, а в ближайшие месяцы она будет распространен на другие регионы. Реализация будет меняться в соответствии с местными условиями и правилами и не будет применяться, пока вакцины не станут широко доступными в вашем регионе», — говорится в блоге Пичай.

Исключение сделают только для тех, кто не может вакцинироваться по медицинским причинам.

При этом сотрудникам разрешили оставаться на удаленной работе до 18 октября, поскольку «многие обеспокоены локальными вспышками заболеваемости из-за штамма «Дельта» и опасаются работать из офиса.

А люди, которые оказались в особых обстоятельствах, смогут оставаться на удаленной работе до конца 2021 года.