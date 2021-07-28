СБУ разоблачила миллионные растраты в Государственной продовольственно-зерновой корпорации
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- Алексей Ярмоленко
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СБУ
Служба безопасности разоблачила коррупционную схему в Государственной продовольственно-зерновой корпорации. Общая сумма убытков составляет 15 млн гривен.
Об этом пишет пресс-служба СБУ.
Отмечается, что операцию проводили совместно с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.
«Бывший директор филиала госпредприятия подозревается в растрате почти 15 млн бюджетных гривен. По данным следствия, чиновник организовал коррупционный механизм получения денег на продаже агропродукции. Участники сделки незаконно изъяли 3,2 тыс. тонн зерновых из государственного элеватора и реализовали их через аффилированные структуры», — рассказали в ведомстве.
Организатору схемы сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Сейчас ему будут избирать меру пресечения.
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