«Ожидаю более системной работы». Зеленский провел кадровые изменения в руководстве ВСУ

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Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский уволил начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергея Корнейчука, командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Евгения Мойсюка и командующего Операцией объединенных сил Владимира Кравченко.

Об этом говорится на сайте ОП.

Взамен Сергей Шаптала стал начальником Генерального штаба ВСУ, а Александр Павлюк — командующим Операцией объединенных сил.

«Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях», — отметил Зеленский.

Президент отмечает, что эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней является основой для успешного функционирования сферы обороны и сектора безопасности.

«После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития Вооруженных сил в целом», — добавил президент.