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Зеленский изменил состав СНБО

Автор:
София Телишевская
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Президент Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и ввел туда главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Об этом говорится в указе № 325, обнародованном на сайте президента.

Этим же указом из персонального состава СНБО вывели бывшего главнокомандующего Романа Хомчака.

Таким образом, в СНБО сейчас входят 23 человека:

Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак ушел с должности. Соответствующее решение принял Владимир Зеленский. Хомчак занимал эту должность более двух лет — с 21 мая 2019 года.