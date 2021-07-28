Третья доза вакцины Pfizer в пять раз увеличивает количество антител — производитель

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Компания Pfizer заявила, что после прививки третьей дозой ее вакцины Pfizer/BioNTech против коронавируса уровень антител против штамма «Дельта» в пять раз выше, чем после второй дозы.

Об этом говорится в отчете компании.

Такие данные производитель сообщил на основе данных о вакцинации людей в возрасте от 18 до 55 лет, которые получили уже третью дозу вакцины.

Более того, в категории людей в возрасте от 65 до 85 лет после третьей дозы Pfizer/BioNTech уровень антител против штамма «Дельта» был в 11 раз выше, чем после второй дозы.

В июле компания начала исследование для оценки безопасности, эффективности и переносимости третьей дозы вакцины. В исследованиях участвовали 10 тысяч человек, которые были в третьей фазе испытаний двухкомпонентной вакцины.

Осенью Украина ожидает распространения штамма «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в 19 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса.

Этот вариант коронавируса протекает более агрессивно и быстрее, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и требуют пребывания в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.