Качество питания в школах и лагерях улучшится — Кабмин принял постановление

Новости

Spencer Davis / Unsplash

Кабинет министров поддержал постановление об утверждении новых норм и порядка организации питания в учебных заведениях и лагерях.

Соответствующее решение правительство одобрило на заседании 28 июля.

Это постановление призвано улучшить качество питания и повысить ценность рациона. Так, калорийность завтрака должна составлять 25—30% от суточной потребности, а обеда — 30—35%.

Также документ регулирует количество белка, которое должны получать дети на завтрак, обед и ужин.

«Мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, бобовые и орехи — это основные источники белка. Дополнительным источником полезных белков являются злаковые продукты», — говорится в постановлении.

Там также отмечают, что две трети жира, который потребляют дети, должно поступать в виде ненасыщенного жира, но не более 10% от общей суточной калорийности.

«Уменьшение потребления насыщенных жиров преимущественно животного происхождения уменьшает риск заболеваний системы кровообращения. Целесообразной является замена насыщенных жиров животного происхождения ненасыщенными жирами растительного происхождения и регулярное употребление морской рыбы», — объясняют авторы документа.