На границе между Арменией и Азербайджаном произошли столкновения. Стороны сообщают о погибших и раненых

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Министерство обороны Армении заявило, что в ночь на среду, 28 июля, на северо-восточном отрезке границы с Азербайджаном начались столкновения.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Армения обвинила Азербайджан в провокации. «Вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», — отмечается в сообщении армянской стороны. Так, Минобороны Армении утверждает, что во время столкновений погибли трое армянских военных.

В Баку в свою очередь заявили о провокации со стороны вооруженных сил Армении. Минобороны Азербайджана утверждает, что во время обстрела на территории Кельбаджарского района были ранены двое азербайджанских военнослужащих. Баку возлагает ответственность за эскалацию напряженности на границе на Ереван.

Минобороны Азербайджана также сообщило, что приняло предложение России прекратить огонь на границе с Арменией с 10:00 по местному времени (09:00 по Киеву). В ведомстве утверждают, что Армения, несмотря на это, якобы продолжила обстреливать позиции Азербайджана.

В свою очередь в Минобороны Армении сообщили, что в 09:20 (08:20 по Киеву) отбросили азербайджанские части на исходные позиции, после чего перестрелка продолжилась.