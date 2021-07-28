Элина Свитолина вышла в полуфинал Олимпийских игр — впервые в истории украинского женского тенниса

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International Tennis Federation

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила представительницу Италии Джорджи в четвертьфинале олимпийского теннисного турнира со счетом в двух сетах 6:4 и 6:4. Матч длился полтора часа.

Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины.

Свитолина стала первой представительницей Украины, которая смогла выйти в полуфинал Олимпийских игр в одиночном разряде. Ранее она доходила только до четвертьфинала Олимпиады — в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

В полуфинале Свитолина встретится с теннисисткой, которая одержит победу в паре испанки Паулы Бадосы и чешки Маркеты Вондрусовой.

Напомним, что Украина уже получила три медали на Олимпиаде в Токио — пока все бронзы. Первые две завоевали дзюдоистка Дарья Билодид (это первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо) и фехтовальщик Игорь Рейзлин (это первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой). Третью бронзу Елена Костевич и Олег Омельчук получили в стрельбе из пневматического пистолета