Умер один из основателей группы Slipknot — барабанщик Джои Джордисон

Новости

Joey Jordison

Бывший барабанщик и основатель группы Slipknot Джои Джордисон умер в возрасте 46 лет.

Это произошло 26 июля, передает Rolling Stone со ссылкой на заявление семьи от 27 июля. Представитель семьи сказал, что Джордисон умер «мирно во сне», но не указал причину смерти.

«Смерть Джоуи оставила у нас пустые сердца и чувство неописуемой печали. Для тех, кто знал Джоуи, понимал его сообразительность, нежный характер, огромное сердце и его любовь ко всему, что связано с семьей и музыкой. Семья Джоуи попросила друзей, фанатов и СМИ уважать нашу потребность в уединении и спокойствии в это невероятно трудное время», — говорится в заявлении семьи.

Похоронить его планируют в пятницу, 30 июля. Церемония будет приватной.

Joey Jordison

Джои Джордисон основал группу Slipknot вместе с бас-гитаристом Полом Греем и барабанщиком Майклом Крэном в 1995 году. Вместе с Джордисоном группа занимала второе и третье места в топ-10 чарта Billboard, а альбом All Hope Is Gone в 2008 году занял первое место.

В 2013 году Джордисон покинул коллектив по «личным причинам». Однако в 2016 году музыкант рассказал, что у него диагностировали поперечный миелит — воспалительное заболевание спинного мозга, которое приводит к параличу ног.

После этого Джордисон участвовал в других музыкальных проектах. В 2016 году он объявил о создании нового коллектива Vimic, также в то время он играл в новой группе Sinsaenum.

В 2020 году году британский журнал Rhythm назвал Джои Джордисона лучшим барабанщиком планеты за последние 25 лет.