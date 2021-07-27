После возвращения экс-президента Евросовета Дональда Туска в польскую политику рейтинг оппозиционной партии вырос вдвое
- Автор:
- София Телишевская
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Гонтарь Владимир / УНИАН
Рейтинг крупнейшей оппозиционной силы Польши «Гражданская коалиция» вырос вдвое после известия о том, что Дональд Туск возвращается в польскую политику.
Об этом свидетельствуют результаты опроса института IBRiS для портала Onet.
Вместе с тем поддержка правящей партии «Право и справедливость» заметно сокращается, хотя до сих пор они имеют наибольшую долю голосов —33,6%.
Между тем за «Гражданскую коалицию» готовы отдать голоса 26,2% респондентов — по сравнению с предыдущим опросом в конце июня рейтинг оппозиционной силы вырос более чем на 10 пунктов.
Изменение электоральных настроений совпадает с возвращением в политику бывшего польского премьера Дональда Туска, который в начале июля возглавил в «Гражданскую коалицию».
До избрания президентом Европейского совета в 2014 году Туск был среди соучредителей оппозиционной партии и в 2007—2014 годах возглавлял польское правительство.
Разрыв между двумя основными политическими силами Польши сократился с 15,6 пунктов до 7,4.
Наибольшие потери демонстрирует оппозиционное движение Шимона Главные «Польша 2050» — рейтинг упал на 7%. За него готовы отдать голоса 10,9% опрошенных.
Еще более 7% респондентов высказали поддержку «Ливыци» и более 5% — ультраправой «Конфедерации».
- Следующие парламентские выборы в Польше запланированы на осень 2023 года.