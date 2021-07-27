В США на фоне распространения штамма «Дельта» снова вводят масочный режим

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Rattanakun Thongbun / EyeEm / Getty Images

В Соединенных Штатах Америки решили вернуть обязательный масочный режим для вакцинированных лиц.

Соответствующее ограничение касается районов с высоким уровнем распространения коронавируса, сообщает AFP News Agency.

Речь идет о практически две трети территории США — в основном штаты на юге и западе страны.

Ограничения вернули после обновления информации о распространении штамма «Дельта» среди вакцинированных лиц.

В частности, Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) призывают носить защитные маски учителей, учеников и других посетителей учебных заведений — независимо от статуса вакцинации.

В то же время в CDC призывают всех, кто еще не сделал прививок от COVID-19, пройти процедуру вакцинации. В этом контексте отмечается, что вакцина продолжает защищать от тяжелого течения болезни.