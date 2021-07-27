В Италии обнародовали данные смертности от коронавируса за последние полгода. 99% умерших были не вакцинированы

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Национальный институт здравоохранения Италии обнародовал данные смертности от коронавируса за последние полгода. 99% умерших были не вакцинированы.

Об этом пишет ANSA.

Всего за период с февраля по 21 июля в Италии зафиксировали 35 776 смертей от коронавируса. Среди них только 423 человека получили обе дозы вакцины, или же одну дозу вакцины Johnson & Johnson. Это всего 1,2% от общего количества смертей.

К тому же, средний возраст умерших пациентов, которые были полностью вакцинированы, составляет 88 лет. Это на 8 лет больше, чем средний возраст тех, кто не успел вакцинироваться. Кроме этого, вакцинированные умершие имели гораздо больше хронических заболеваний.

Всего в Минздраве Италии сообщили, что уже 57% населения, старше 12 лет, полностью вакцинировались от коронавируса.