В Исландии начали требовать тесты для въезда даже у вакцинированных

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Flickr / Ingvild Sommer

В Исландии с полуночи 26 июля заработали новые правила въезда. Пограничники требуют отрицательные тесты на коронавирус у всех, кто прибывает на остров.

Об этом пишет издание RUV.

Соответствующее решение правительство приняло еще неделю назад из-за роста количества новых больных.

Требование предоставлять отрицательный тест распространяется как на вакцинированных, так и на невакцинированных людей. Это касается не только иностранцев, но и самих граждан Исландии.

«Есть данные о том, что даже полностью вакцинированные люди могут заболеть и могут заражать других. Главный эпидемиолог считает, что если действующие правила не изменить, это увеличит риск еще большего распространения вируса и приведет к ограничению на собрания внутри страны», — отметили в МИД Исландии.

Невакцинированные люди, кроме необходимости сдавать тест, еще будут вынуждены 5 дней просидеть на самоизоляции и снова сдать тест.