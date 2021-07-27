ЕСПЧ запретил России выдавать режиму Лукашенко белоруса, который участвовал в протестах

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Белсат / Telegram

Европейский суд по правам человека запретил России выдавать Беларуси парня, который участвовал в протестах 2020 года.

Об этом сообщает комитет «Гражданское содействие».

Для этого ЕСПЧ применил правило 39 — защитная мера, которая обязывает государство принять неотложные действия для сохранения жизни и здоровья заявителя. Оно используется в исключительных случаях.

Поэтому житель Беларуси не может быть экстрадирован на родину до вынесения окончательного решения ЕСПЧ.

Кроме того, суд в Страсбурге призвал сохранить анонимность заявителя ради его безопасности.

Ранее Россия выслала в Беларусь чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексея Кудина, который во время протестов в августе 2020 году в Минске отправил в нокаут нескольких сотрудников милиции, которые пытались его задержать.

Спортсмена задержали в Москве 21 января. На родине ему грозит до пять лет колонии. Россия выдала Кудина Беларуси несмотря на то, что 21 июля ЕСПЧ запретил его экстрадиции из-за угрозы преследования и пыток.