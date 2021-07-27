По решению ЮНЕСКО Ницца стала объектом Всемирного культурного наследия
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
LimeWave Photo / Flickr
ЮНЕСКО внесла французский город Ниццу в Перечень объектов Всемирного культурного наследия.
Об этом Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры сообщила в Twitter.
«Новый объект в Перечне Всемирного наследия: Ницца, зимний курорт французской Ривьеры», — говорится в посте ЮНЕСКО.
Это вторая попытка признать город объектом Всемирного наследия, впервые соответствующую заявку подавали в 2019 году.
Мэр города Кристиан Эстрози поприветствовал включение Ниццы в список ЮНЕСКО, отметив ее историческую ценность.
«Это признание освящает Ниццу как архетип зимнего курорта Ривьеры с ее неподражаемым расположением между морем и горами, и различными воздействиями, которые сформировали ее наследие», — заявила министр культуры Франции Розелин Бачело.
- В июле 2021 года Ливерпуль утратил статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Международная организация объяснила, что исторический район потерял свою особую ценность из-за большого количества реализованных и запланированных в нем строительных проектов, поэтому комитет проголосовал за лишение города этого статуса.