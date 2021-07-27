По решению ЮНЕСКО Ницца стала объектом Всемирного культурного наследия

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ЮНЕСКО внесла французский город Ниццу в Перечень объектов Всемирного культурного наследия.

Об этом Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры сообщила в Twitter.

«Новый объект в Перечне Всемирного наследия: Ницца, зимний курорт французской Ривьеры», — говорится в посте ЮНЕСКО.

Это вторая попытка признать город объектом Всемирного наследия, впервые соответствующую заявку подавали в 2019 году.

Мэр города Кристиан Эстрози поприветствовал включение Ниццы в список ЮНЕСКО, отметив ее историческую ценность.

«Это признание освящает Ниццу как архетип зимнего курорта Ривьеры с ее неподражаемым расположением между морем и горами, и различными воздействиями, которые сформировали ее наследие», — заявила министр культуры Франции Розелин Бачело.