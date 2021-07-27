Правительство выделит многодетным семьям по две тысячи гривен за каждого ребенка

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Кабинет министров выделит по две тысячи гривен за каждого ребенка малообеспеченным многодетным семьям.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

«По инициативе Владимира Зеленского правительство готовит постановление на 1 сентября о выделении помощи малообеспеченным многодетным семьям. Понятно, что таким готовить детей на 1 сентября сложнее, поэтому, чтобы облегчить им подготовку к учебному году, правительство готово выделить по 2 000 ребенка», — пояснил он.

По словам спикера, планируется выделить около 300 млн гривен на эту помощь. Она будет предусмотрена для 150 тысяч детей.

«Постановление проходит последние согласования, но оно должно появиться очень быстро, чтобы деньги были уже в следующем месяце», — добавил Никифоров.