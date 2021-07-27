Руслан Хомчак уходит с поста главнокомандующего ВСУ. На его место назначили Залужного
- Автор:
- София Телишевская
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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак уходит с должности. Соответствующее решение принял Владимир Зеленский.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
«Это решение президента Украины. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме и верности присяге, профессионализме Руслана Хомчака, но он хочет видеть синергию между Министерством обороны и ВСУ. Такой синергии мы, к сожалению, не видим, но видим конфликт», — сказал Никифоров.
В дальнейшем Хомчак станет первым заместителем секретаря СНБО, соответственно, Михаил Коваль покинет эту должность.
А вот на должность главнокомандующего ВСУ теперь назначили действующего командующего оперативным командованием «Північ» Валерия Залужного.
Отметим, что на момент брифинга Никифорова на сайте президента не было соответствующих указов о кадровых изменениях.
- Год назад, 27 июля 2020 года, на Донбассе началось очередное перемирие. За это время погибли 45 украинских военных, 163 были ранены. Кроме этого, боевики 1 995 раз обстреливали Вооруженные силы Украины. Украинская делегация отмечает, что это почти втрое меньше обстрелов по сравнению с периодом с июля 2019 до июля 2020 года: тогда было 88 погибших, 494 раненых и 4 257 обстрелов.