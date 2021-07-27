Руслан Хомчак уходит с поста главнокомандующего ВСУ. На его место назначили Залужного

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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак уходит с должности. Соответствующее решение принял Владимир Зеленский.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

«Это решение президента Украины. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме и верности присяге, профессионализме Руслана Хомчака, но он хочет видеть синергию между Министерством обороны и ВСУ. Такой синергии мы, к сожалению, не видим, но видим конфликт», — сказал Никифоров.

В дальнейшем Хомчак станет первым заместителем секретаря СНБО, соответственно, Михаил Коваль покинет эту должность.

А вот на должность главнокомандующего ВСУ теперь назначили действующего командующего оперативным командованием «Північ» Валерия Залужного.

Отметим, что на момент брифинга Никифорова на сайте президента не было соответствующих указов о кадровых изменениях.