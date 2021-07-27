Дело Шеремета: Суд не отпустил Антоненко под личные обязательства

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Шевченковский районный суд Киева оставил под домашним арестом Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом шла речь на заседании суда, трансляцию которого провела «Судебная власть».

Соответствующее постановление суд вынес во вторник, отказавшись удовлетворить ходатайство защиты Антоненко об изменении меры пресечения с домашнего ареста на личные обязательства.

«Суд постановил ходатайство защитника об изменении обвиняемому Андрею Антоненко меры пресечения с домашнего ареста на личные обязательства оставить без удовлетворения», — говорится в постановлении.

Следующее судебное заседание, согласно ранее утвержденному графику, назначено на 2 августа.