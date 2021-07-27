Дело Шеремета: Суд не отпустил Антоненко под личные обязательства
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- София Телишевская
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Фото УНИАН
Шевченковский районный суд Киева оставил под домашним арестом Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом шла речь на заседании суда, трансляцию которого провела «Судебная власть».
Соответствующее постановление суд вынес во вторник, отказавшись удовлетворить ходатайство защиты Антоненко об изменении меры пресечения с домашнего ареста на личные обязательства.
«Суд постановил ходатайство защитника об изменении обвиняемому Андрею Антоненко меры пресечения с домашнего ареста на личные обязательства оставить без удовлетворения», — говорится в постановлении.
Следующее судебное заседание, согласно ранее утвержденному графику, назначено на 2 августа.
- 12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Впоследствии на брифинге правоохранители представили часть результатов следствия и назвали подозреваемых: военная медсестра Яна Дугарь, врач Юлия Кузьменко, музыкант и сотрудник Сил спецопераций Андрей Антоненко.
- Впоследствии фигурантам дела изменили подозрение. Андрей Антоненко теперь является не организатором убийства, а исполнителем по предварительному сговору. Юлия Кузьменко тоже является исполнителем, а Яна Дугарь — пособником.
- 22 мая 2020 года стало известно, что полиция завершила досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета. 28 сентября суд присяжных начал рассмотрение дела по сути.