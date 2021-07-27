Дантиста из Ровно, которая била детей во время приема, лишили лицензии

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Министерство здравоохранения лишило лицензии стоматолога из Ровно Инну Кравчук. Ее обвиняют в жестоком обращении с детьми. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Об этом сообщила Ровенская областная прокуратура.

Минздрав внепланово проверил выполнение требований лицензии и нашел основания для отмены разрешения на стоматологическую деятельность Кравчук.

Приказ об аннулировании ее лицензии подписали еще 15 июля. Сейчас дело против Кравчук рассматривает Ровенский городской суд. Ее обвиняют в нарушении статьи 140 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение медиком профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего).