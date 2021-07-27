Дантиста из Ровно, которая била детей во время приема, лишили лицензии
- Автор:
- София Телишевская
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Министерство здравоохранения лишило лицензии стоматолога из Ровно Инну Кравчук. Ее обвиняют в жестоком обращении с детьми. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.
Об этом сообщила Ровенская областная прокуратура.
Минздрав внепланово проверил выполнение требований лицензии и нашел основания для отмены разрешения на стоматологическую деятельность Кравчук.
Приказ об аннулировании ее лицензии подписали еще 15 июля. Сейчас дело против Кравчук рассматривает Ровенский городской суд. Ее обвиняют в нарушении статьи 140 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение медиком профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего).
- В феврале 2021 года клиенты сообщили о жестоком обращении дантиста Инны Кравчук с их детьми. В частности, одна из матерей заявила, что во время лечения зубов дантист нанесла повреждения ее 5-летней дочери, а другая — что после визита к стоматологу у ее 8-летней дочери появилась гнойная рана губы.
- Полиция Ровенской области открыла пять уголовных производств в отношении действий Кравчук. Она свою вину отрицает.
- В марте 2021 года дело Кравчук начали рассматривать в суде. В МВД тогда отмечали, что стоматолог и ее адвокат в течение досудебного расследования никаких доказательств не предоставили.