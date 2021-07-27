Украинец установил олимпийский рекорд в плавании на 800 метров
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Facebook / Misha Romanchuk
Украинский пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд на дистанции 800 метров вольным стилем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Олимпиады.
Романчук преодолел дистанцию за 7 минут и 41,28 секунды. 24-летний спортсмен вышел в финал олимпийских соревнований в этой дисциплине, который состоится 29 июля. Также в финал от Украины попал Сергей Фролов. На Олимпиаде Романчук также посоревнуется в плавании на дистанции 1 500 м вольным стилем.
- Накануне в соревнованиях смешанных команд по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров украинский тандем стал третьим.
- Для олимпийской сборной Украины это третья медаль на Олимпиаде в Токио. Первые две, тоже бронзы, завоевали дзюдоистка Дарья Билодид (это первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо) и фехтовальщик Игорь Рейзлин (это первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой).