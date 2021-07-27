Украинец установил олимпийский рекорд в плавании на 800 метров

Новости

Facebook / Misha Romanchuk

Украинский пловец Михаил Романчук установил олимпийский рекорд на дистанции 800 метров вольным стилем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Олимпиады.

Романчук преодолел дистанцию за 7 минут и 41,28 секунды. 24-летний спортсмен вышел в финал олимпийских соревнований в этой дисциплине, который состоится 29 июля. Также в финал от Украины попал Сергей Фролов. На Олимпиаде Романчук также посоревнуется в плавании на дистанции 1 500 м вольным стилем.