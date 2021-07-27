В Минздраве опубликовали свежий отчет о побочных эффектах после вакцинации. Риск серьезных — менее 1%

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Государственный экспертный центр Минздрава Украины опубликовал свежий отчет о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса.

Об этом пишет ведомство в своем Facebook.

«По состоянию на 26.07.2021 в Украине введено почти 4,7 миллиона доз вакцин. А именно: 499 720 Covishield, 1 484 196 CoronaVac, 1 715 780 Comirnaty и 964 083 AstraZeneca. Согласно обновленным данным, риск серьезных побочных явлений после вакцинации всеми зарегистрированными в Украине вакцинами остается редким — менее 1%», — говорится в сообщении.

Всего за все время зафиксировали около двух тысяч неблагоприятных событий после иммунизации. Чаще всего это общие расстройства в месте введения вакцины: боль в месте укола, общее недомогание, повышение температуры, утомляемость и озноб.

Также относительно часто (около 20% случаев) фиксируют неврологические расстройства, такие как головная боль, головокружение, сонливость, слабость в руке, куда кололи вакцину, бессонница и др.