СБУ объявило подозрение руководству Агентства по розыску активов в краже $395 тысяч арестованных средств

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Служба безопасности Украины объявила подозрение руководству Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в присвоении $395 тысяч.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Силовики выяснили, что руководство АРМА вступило в сговор и незаконно завладело имуществом, которое находилось под его контролем. Вместо хранения в агентстве, арестованные средства незаконно перевели на банковский счет подставного лица. Деньги вывели на основании поддельного решения Печерского суда Киева.

Во время обысков по местам работы и проживания чиновников АРМА изъяли доказательства, подтверждающие факт завладения средствами. Также правоохранители получили доступ к банковской тайне о движении этих $395 тыс.

Сейчас шести лицам объявили подозрение в совершении преступления в составе организованной преступной группы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.