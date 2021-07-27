СБУ объявило подозрение руководству Агентства по розыску активов в краже $395 тысяч арестованных средств
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- Олег Панфилович
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Служба безопасности Украины объявила подозрение руководству Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в присвоении $395 тысяч.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Силовики выяснили, что руководство АРМА вступило в сговор и незаконно завладело имуществом, которое находилось под его контролем. Вместо хранения в агентстве, арестованные средства незаконно перевели на банковский счет подставного лица. Деньги вывели на основании поддельного решения Печерского суда Киева.
Во время обысков по местам работы и проживания чиновников АРМА изъяли доказательства, подтверждающие факт завладения средствами. Также правоохранители получили доступ к банковской тайне о движении этих $395 тыс.
Сейчас шести лицам объявили подозрение в совершении преступления в составе организованной преступной группы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.
- 1 апреля в помещении АРМА, а также дома у сотрудников агентства прошли обыски. По словам адвоката юридической компании «Миллер» Маси Найема, следственные действия проводились у и. о. главы АРМА Виталия Сигидина, заместителя главы АРМА Владимира Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили и у «афериста» Игоря Короля. По данным «Украинской правды», именно через Короля вывели из-под ареста $400 тысяч, которые были арестованы полицией как «общак» вора в законе.
- По данным следствия, должностные лица АРМА и несколько адвокатов входили в состав преступной группы, присвоившей более $400 тысяч, которые были доказательствами по ряду уголовных дел.