Дочь принца Гарри и Меган Маркл стала официальной претенденткой на британский престол

Новости

Dominic Lipinski - WPA Pool / Getty Images

Дочь принца Гарри и Меган Маркл Лилибет официально внесли в список наследников королевского престола Великобритании.

Об этом сообщает People.

Это произошло через семь недель после ее рождения. Лилибет занимает восьмое место в очереди на трон. Ее брат Арчи находится на седьмом месте, а отец Гарри — на шестом.

Отмечается, что Меган Маркл в списке нет, потому что она не родилась в королевской семье, так же как и жена принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт. Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. У них также есть полуторагодовалый сын Арчи Маунтбэттен-Виндзор.

Правовые основания для линии наследования престола установили в XVII веке, во времена правления Вильгельма III (также известного как Вильгельм Оранский). Поправки к этому порядку в последний раз вносили в 2013 году, чтобы положить конец системе первородства мужчин, которая автоматически ставила наследников мужского пола выше их сестер в линии наследования.

Сейчас первым в очереди на британский трон является 72-летний принц Чарльз. Вторым идет сын Чарльза принц Уильям. Места с третьего по пятое — у детей Уильяма: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.