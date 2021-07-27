Дочь принца Гарри и Меган Маркл стала официальной претенденткой на британский престол
- Автор:
- Олег Панфилович
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Dominic Lipinski - WPA Pool / Getty Images
Дочь принца Гарри и Меган Маркл Лилибет официально внесли в список наследников королевского престола Великобритании.
Об этом сообщает People.
Это произошло через семь недель после ее рождения. Лилибет занимает восьмое место в очереди на трон. Ее брат Арчи находится на седьмом месте, а отец Гарри — на шестом.
Отмечается, что Меган Маркл в списке нет, потому что она не родилась в королевской семье, так же как и жена принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт. Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. У них также есть полуторагодовалый сын Арчи Маунтбэттен-Виндзор.
Правовые основания для линии наследования престола установили в XVII веке, во времена правления Вильгельма III (также известного как Вильгельм Оранский). Поправки к этому порядку в последний раз вносили в 2013 году, чтобы положить конец системе первородства мужчин, которая автоматически ставила наследников мужского пола выше их сестер в линии наследования.
Сейчас первым в очереди на британский трон является 72-летний принц Чарльз. Вторым идет сын Чарльза принц Уильям. Места с третьего по пятое — у детей Уильяма: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.
- В начале января 2020 года принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили, что отказываются от титулов членов королевской семьи. Королева Елизавета II, принц Чарльз и другие члены монаршего дома уговорили их подождать до 31 марта. В этот день Меган и Гарри написали прощальный пост в Instagram и отправились сначала в Канаду, а затем в США.
- В марте 2021 года супруги дали большое интервью телеведущей Опре Уинфри, в котором рассказали о трудностях жизни в королевской семье и непростых взаимоотношениях с ее членами. Меган призналась, что жизнь в этой семье иногда была настолько сложной, что она «больше не хотела жить». А принц рассказал, что боялся повторения истории, через которую прошла его мать — принцесса Диана, которая тоже не выдержала давления со стороны королевской семьи и вышла из ее состава.