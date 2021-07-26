В Киеве из-за аварийного отключения электроэнергии задерживаются поезда

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В Киеве произошло аварийное отключение напряжения в электросети, поэтому ряд поездов отправляется с Центрального железнодорожного вокзала с задержкой.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».

По данным компании, речь идет о семи поездах:

№ 10 Киев — Мариуполь задерживается на 57 минут;

№ 44 Чернигов — Ивано-Франковск (+53 мин);

№ 228 Киев — Бердянск (+50 мин);

№ 12 Киев — Новоалексеевка (+50 мин);

№ 81 Киев — Ужгород (+32 мин);

№ 116/136 Киев — Бердянск, Авдеевка (+25 мин);

№ 49 Киев — Трускавец (+15 мин).

В «Укрзалізниці» извинились за временные неудобства и заверили, что приложат максимальные усилия для сокращения отставания поездов от графика.