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В Киеве из-за аварийного отключения электроэнергии задерживаются поезда

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Videvo

В Киеве произошло аварийное отключение напряжения в электросети, поэтому ряд поездов отправляется с Центрального железнодорожного вокзала с задержкой.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».

По данным компании, речь идет о семи поездах:

В «Укрзалізниці» извинились за временные неудобства и заверили, что приложат максимальные усилия для сокращения отставания поездов от графика.