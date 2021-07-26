Джемилев: США на «Крымской платформе» представит министр транспорта Буттиджич

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Joe Biden / Flickr

США на саммите «Крымской платформы» представит министр транспорта США Пит Буттиджич.

Об этом заявил член «Крымской платформы», депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» и национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев, пишет «Суспільне».

«Соединенные Штаты направляют министра транспорта, он довольно влиятельная фигура в Кабинете министров США, это Пит Буттиджич», — рассказал он.

По словам Джемилева, президент США Джо Байден, скорее всего, не приедет из-за «специфических отношений с Украиной».

«Я встречался с Куртом Волкером [бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины], и он сказал, что по ряду причин Байден не приедет. И, кроме того, у Байдена специфические отношения с Украиной, из-за того, что пытался использовать в своей предвыборной кампании Трамп. Из-за этого, скорее всего, он не приедет. Даже если очень захочет, его окружение постарается его отговорить», — добавил нардеп.

Отметим, ранее заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент также сообщал, что на «Крымскую платформу» приедет член правительства.

Официально в Белом доме еще не объявляли, кто возглавит делегацию США.