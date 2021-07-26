Уже 14 стран ЕС открыли границы для украинских туристов

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Четырнадцать стран Европейского Союза открыли свои границы для украинских туристов в рамках ослабления ограничений. Произошло это после соответствующих рекомендаций Совета ЕС.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

«Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС. Свобода путешествий украинцев — среди приоритетов МИД», — отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Менее чем за две недели для украинцв открылись Дания, Германия, Бельгия, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Словакия, Словения, Нидерланды, Франция, Швеция, Испания, Португалия.

Для въезда в большинство стран необходимо свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест, однако конкретные условия въезда в каждой отдельной стране могут отличаться.

Все детали и перечень утвержденных в конкретной стране вакцин можно проверить на интерактивной карте МИД.