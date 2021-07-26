Под мостом Патона в Киеве третий раз за месяц прорвало теплосеть

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Wikipedia / Роман Наумов

В Киеве третий раз за месяц произошел прорыв теплосети под мостом Патона.

Об этом сообщает «Киев Оперативный».

С моста в Днепр струится водопад. Городские власти и «Киевводоканал» пока никак не прокомментировали инцидент.

Предыдущие прорывы тепломагистрали под мостом Патона произошли 2 и 11 июля. Тогда в КГГА объяснили, что прорывы произошли во время гидравлических испытаний, которые позволяют выявить слабые места трубопровода, отремонтировать поврежденные участки и подготовить теплосеть к нагрузкам в осенне-зимний период.