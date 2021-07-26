«Не вредит ни матери, ни ребенку». Минздрав призвал беременных женщин вакцинироваться от коронавируса

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Министерство здравоохранения призвало беременных прививаться от коронавируса, настаивая на безопасности вакцин.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

«Клинические исследования подтверждают, что у вакцинированных беременных не было обнаружено никаких негативных последствий прививки от COVID-19. Вакцина не вредит здоровью матери и ребенка», — говорится в сообщении.

Центр настаивает, что COVID-19 является опасной болезнью для беременных, поскольку может приводить к преждевременным родам или прерыванию беременности.