В Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на август: температура будет выше климатической нормы

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В Украине в августе средняя месячная температура составит +20...+25 °С, в Карпатах воздух прогреется до +16...+18 °С, что на 1—1,5 градуса выше климатической нормы.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в августе ожидается 31—80 мм осадков, на Прикарпатье местами 95—99 мм, что в пределах климатической нормы.

Отмечается, что среднее количество осадков в августе составляет 30—69 мм, в Херсонской области и западных районах Крыма местами 24—28 мм, на Прикарпатье, Закарпатье и горах Крыма — 70—97 мм, в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей местами 104—120 мм.

Также в Укргидрометцентре рассказали, что согласно многолетним исследованиям минимальная температура воздуха в августе составила 0...+7 °С, на юге местами +8...+13 °С, в Карпатах, северных, Волынской, Харьковской, Луганской и Запорожской областях местами до -2 °С.

В то же время абсолютный максимум температуры воздуха в последний месяц лета зафиксировали на уровне +35...+39 °С, в южных, восточных, большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях местами до +40...+42 °С, в горных районах — до +30...+35 °С, на высокогорье Карпат — до +26...+28 °С.