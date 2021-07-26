Певица Пинк предложила оплатить штраф за женскую сборную Норвегии по гандболу, отказавшуюся выступать в плавках
- Автор:
- Олег Панфилович
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@amalieskram / Twitter
Американская певица Pink предложила выплатить штраф, назначенный норвежской женской сборной по пляжному гандболу за то, что они отказались надевать бикини вместо шортов.
Об этом сообщает BBC.
«Я очень горжусь норвежской женской командой по пляжному гандболу, которая протестует против сексистских правил в отношении своей формы. Я буду счастлив платить ваш штраф. Так держать», — написала певица в Twitter.
Девушки поблагодарили певицу за такой жест. «Вау! Большое спасибо за поддержку», — написали они в Instagram, а также разместили совместные фотографии в шортах.
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