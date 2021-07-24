Разоблаченного на взятке в более чем 1 миллион гривен замглавы Харьковского облсовета арестовали на два месяца
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Пресс-служба НАБУ
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю главы Харьковского областного совета, которого 22 июля разоблачили во взяточничестве на сумму более миллиона гривен.
Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Согласно решению следственного судьи, чиновника взяли под стражу до 20 сентября с альтернативой внесения 4,75 млн гривен залога.
По данным следствия, заместитель главы облсовета требовал и получил 1 млн 50 тыс. гривен от директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на должности.
- 22 июля правоохранители провели обыски в Харьковском облсовете. Тогда источник Depo.Харкив в правоохранительных органах сообщал об обысках в кабинетах главы облсовета Артура Товмасяна и его заместителя Андрея Малыша.