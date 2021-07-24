ДТП в Польше: один из пострадавших украинцев умер

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В ДТП в Польше возле города Радомско, где микроавтобус с украинцами протаранила женщина на легковушке, погиб один гражданин Украины.

Об этом сообщил советник-посланник посольства в Польше Олег Куць в эфире «Украины 24».

«Подтверждаем, что в результате ДТП пострадали 7 граждан Украины, которые были доставлены в больницы Лодзи, Радомско, Ченстохова. По состоянию на 17:00 по Киеву в медучреждениях находятся 4 граждан. Двое выписаны из больницы. К сожалению, имеем печальную весть, один гражданин Украины в результате ДТП погиб», — рассказал он.

По словам Куця, консулы посольства Украины в Польше уже выехали в больницы, где находятся украинцы, и постоянно контактируют с польскими правоохранителями.