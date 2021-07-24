Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2020: дзюдоистка Дарья Билодид выборола «бронзу»

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Facebook / NOC of Ukraine and the Olympic Team

Украина получила первую награду на летних Олимпийских играх — 20-летняя дзюдоистка Дарья Билодид завоевала «бронзу» в весе до 48 кг. Также это первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо.

После побед в стартовых схватках над сербкой Милицой Николич и португалкой Катариной Кошту, в полуфинале украинская дзюдоистка уступила титулованной японке Фуно Тонако. В схватке за «бронзу» Билодид победила Ширу Ришони из Израиля.

Отметим, что Дарья Билодид стала лучшей в мире дзюдоисткой за период 2019— 2020 годов. Она с 2015 года завоевала ряд золотых, серебряных и бронзовых медалей в этом виде спорта, в том числе несколько раз побеждала на чемпионатах Европы и мира. В 2019 году Билодид получила Орден княгини Ольги III степени.

В августе 2019 года Дарья Билодид выиграла чемпионат мира по дзюдо, который прошел в Токио. Восемнадцатилетняя украинка одолела всех своих соперниц в весовой категории до 48 кг и стала самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо в истории.

23 июля в Токио стартовали Летние Олимпийские игры-2020, которые продлятся до 8 августа. Всего в Токио выступят 158 украинских спортсменов. Они представят Украину в 25 видах спорта.

22 июля в окне Olympics Cheer Zone (в нем болельщики могут поддержать свою сборную «аплодисментами») пользователи и СМИ заметили отделенный от Украины Крым. Вечером того же дня окно исчезло с сайта, а уже на следующий день утром появилось с правильной картой Украины. Международный олимпийский комитет извинился за ошибку.

22 июля режиссера церемонии открытия Олимпиады уволили за шутки о Холокосте. Сатиру выпустили еще в 1998 году, но именно сейчас ее распространили в сети.

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