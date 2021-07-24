США вернут Украине артефакты, которые украли из домов евреев во время Холокоста

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Raul654 / Wikipedia

США конфисковали религиозные артефакты, которые нацисты украли из еврейских синагог и домов в Европе во время Холокоста. Артефакты сначала собирались выставить на торги в Нью-Йорке, но решили вернуть в страны происхождения — в Украину, Румынию, Венгрию и Словакию.

Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Странам вернут 17 похоронных свитков, рукописей и других исторических документов. Также среди артефактов — переплетенный реестр захоронений между 1836 и 1899 годами из Румынии. Их похитили у еврейских общин во время нацистского правления.

Исполняющая обязанности адвоката США Жаклин Касулис заявила, что артефакты содержат бесценную историческую информацию, которая принадлежит потомкам семей, которые жили и процветали в еврейских общинах до Холокоста.

Аукционный дом Kestenbaum & Company заявил, что сотрудничал с властью. В соглашении участвовал частный коллекционер, известный тем, что пытался «спасти и сохранить еврейские исторические документы, которые в противном случае были бы потеряны». После консультаций со Всемирной еврейской организацией реституции артефакты сняли с аукциона.