ООН приняла свою первую резолюцию о зрении

Новости

Bartosz Sujkowski / Unsplash

Генеральная Ассамблея ООН 23 июля одобрила свою первую резолюцию о зрении и офтальмологической помощи. В ней она призывает страны обеспечить доступ к уходу за глазами для всех, чтобы помочь 1,1 миллиарда людей с проблемами зрения.

Об этом сообщает Associated Press.

Резолюция называется «Зрение для всех». Ее авторы — Бангладеш, Антигуа и Ирландия, а соавторы — более 100 стран. Документ призывает государства изменить весь правительственный подход к уходу за глазами. Также в нем содержится призыв к международным финансовым учреждениям и донорам оказывать целенаправленное финансирование, особенно для развивающихся стран, чтобы удовлетворить растущее влияние потери зрения на экономическое и социальное развитие — в среднем потери зрения затрагивают мировую экономику на $411 миллионов.

Согласно резолюции, по меньшей мере 2 миллиарда человек живут с проблемами зрения или со слепотой, а у 1,1 миллиарда человек ухудшение зрения, которое можно было предотвратить. Авторы резолюции отметили, что более 90% от этого 1,1 миллиарда живут в странах с низким и средним уровнем дохода, а 55% слепых людей — это женщины и девочки. По прогнозам, к 2050 году у половины населения мира будут проблемы со зрением.

В то время как резолюции Генеральной Ассамблеи не являются юридически обязательными, они отражают глобальное мнение. Авторы этого документа называют его «возможностью изменить жизнь миллионов, которые живут в слепоте или с нарушенным зрения».