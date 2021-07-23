Зеленский ввел санкции против российской компании Wildberries и ее основателей
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Facebook / Офіс президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июля 2021 года о применении персональных специальных экономических ограничений в отношении шести физических лиц.
Соответствующий указ президента № 304/2021 от 23 июля обнародован на сайте главы государства.
Ограничения наложили на российскую компанию Wildberries и ее основателей Татьяну и Владислава Бакальчук, а также на подразделения этой компании в Украине, Польше, Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстане.
Среди организаций, против которых вводятся санкции, есть так называемый репрезентационной центр и представительство «ДНР» во Франции, а также «Ассоциация Франция-Крым».
Wildberries — международный интернет-магазин одежды, обуви, электроники, детских товаров и товаров для дома.
- В сентябре 2020 года стало известно, что Wildberries собирается выйти на украинский рынок. На сайте ритейлера пользователи обнаружили товары с символикой РФ и СССР.
- Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил, что против Wildberries могут ввести санкции, и подал соответствующий проект поручения в Кабинет министров.