Зеленский ввел санкции против российской компании Wildberries и ее основателей

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 июля 2021 года о применении персональных специальных экономических ограничений в отношении шести физических лиц.

Соответствующий указ президента № 304/2021 от 23 июля обнародован на сайте главы государства.

Ограничения наложили на российскую компанию Wildberries и ее основателей Татьяну и Владислава Бакальчук, а также на подразделения этой компании в Украине, Польше, Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстане.

Среди организаций, против которых вводятся санкции, есть так называемый репрезентационной центр и представительство «ДНР» во Франции, а также «Ассоциация Франция-Крым».

Wildberries — международный интернет-магазин одежды, обуви, электроники, детских товаров и товаров для дома.