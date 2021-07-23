Европейский суд по правам человека отклонил первые требования России к Украине

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Европейский суд по правам человека отклонил первые два требования России о применении обеспечительных мер в отношении Украины в рамках межгосударственной жалобы. Речь идет о требованиях в части поставки воды в оккупированный Крым и о «дискриминации» русскоязычного населения.

Об этом говорится в заявлении суда от 23 июля.

Суд решил не применять обеспечительные меры, поскольку они «не влекут за собой серьезный риск причинения непоправимого вреда правам человека».

Всего россияне подали в ЕСПЧ 10 претензий к Украине. Требования относительно временных мер в двух эпизодах уже отклонили. Остались еще восемь.

Номер российской жалобы 36958/21. Отметим, что это первый раз РФ подала иск против Украины в ЕСПЧ. Министерство юстиции Украины заявляло, что этот иск не имеет никакой юридической перспективы. Показательно, что жалобу Россия подала на русском языке, хотя согласно регламенту все документы в ЕСПЧ подаются на английском или французском языке.