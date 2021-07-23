Большой Барьерный риф не признали объектом, который находится «в опасности». Почему это важно?
- Автор:
- София Телишевская
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Manny Moreno / Unsplash
В этом году Большой Барьерный риф не войдет в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой исчезновения.
Власти Австралии должны в феврале 2022 года предоставить новый доклад о состоянии рифа, сообщает France 24.
На заседании комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО под председательством Китая делегаты проголосовали за то, чтобы пока не переводить Большой Барьерный риф в категорию объектов, находящихся «в опасности». Кроме того, ЮНЕСКО призвала направить в Австралию мониторинговую миссию для изучения нынешнего состояния рифа.
Дело в том, что 22 июня ЮНЕСКО от имени ООН обвинила Австралию в том, что она не сделала все возможное для защиты Большого Барьерного рифа от изменений климата.
В ответ министр Австралии по вопросам защиты окружающей среды Сюзан Лей обвинила ЮНЕСКО в политическом решении и отходе от предыдущих договоренностей. Поэтому она пообещала, что Австралия будет выступать против внесения Большого Барьерного рифа в упомянутый список.
«Изменения климата — это единственная и самая большая угроза для рифовых экосистем в мире. 83 объекта Всемирного наследия сейчас находятся в опасности из-за изменений климата, и несправедливо обвинять только Австралию», — пояснила чиновник.
Внесение Большого Барьерного рифа в категорию «в опасности» негативно бы повлияло на туризм и тысячи рабочих мест в Австралии. Поэтому их правительство приветствует последнее решение комитета ЮНЕСКО.
- Большой Барьерный риф — крупнейшая в мире система коралловых рифов длиной более 2 300 километров, расположена в Коралловом море вдоль восточного побережья Австралии. В 1981 году ЮНЕСКО внесла Большой Барьерный риф в перечень мест Всемирного наследия.
- В последние десятилетия риф претерпел серьезные разрушения, прежде всего из-за повышения температуры воды, которая выбеливала кораллы. Ученые зафиксировали три массовых выбеливания кораллов: в 2016, 2017 и в марте 2020 года. Первые два затронули две трети рифа; масштаб третьего оценивается до сих пор.