Зеленский уволил первого заместителя главы СБУ
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- Алексей Ярмоленко
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Владимир Зеленский уволил с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Руслана Баранецкого.
Эту информацию агентству УНИАН подтвердил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Никакой дополнительной информации он не предоставил. Сам указ об увольнении Баранецкого на сайте президента пока не опубликован.
Также СМИ сообщают о том, что был уволен еще один из руководителей СБУ. Глава ведомства Иван Баканов подписал документы на увольнение начальника Управления внутренней безопасности Андрея Наумова, которого якобы планировали убить бывшие сотрудники СБУ.
- 23 января 2021 года СБУ сообщила, что предупредила убийство начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Полковника спецподразделения «Альфа» Андрея Расюка арестовали по подозрению в подготовке убийства. Заказчиком убийства называют бывшего заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Он был первым заместителем главы СБУ — начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью с 8 ноября 2019 года до 13 марта 2020 года.
- 27 января Нескоромному сообщили о подозрении и объявили в розыск. По версии следствия, основным мотивом преступления стало то, что Наумов мешал Нескоромному вернуться на высокий пост в руководстве СБУ.