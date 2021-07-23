Зеленский уволил первого заместителя главы СБУ

Новости

Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский уволил с должности первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Руслана Баранецкого.

Эту информацию агентству УНИАН подтвердил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Никакой дополнительной информации он не предоставил. Сам указ об увольнении Баранецкого на сайте президента пока не опубликован.

Также СМИ сообщают о том, что был уволен еще один из руководителей СБУ. Глава ведомства Иван Баканов подписал документы на увольнение начальника Управления внутренней безопасности Андрея Наумова, которого якобы планировали убить бывшие сотрудники СБУ.