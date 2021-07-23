Еврокомиссия отреагировала на поставки немецких фильтров в оккупированный Крыму в обход санкций
- Автор:
- София Телишевская
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European Parliament / Flickr
Комментируя информацию о поставках немецких фильтров в оккупированный Крыму в обход санкций, Еврокомиссия отметила, что может инициировать расследование, хотя применение санкций ЕС — это прежде всего ответственность государств-членов Евросоюза.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Речь идет о расследовании LRT, которое выявило, что литовская компания Run Engineering поставляла в РФ оборудование, которое впоследствии использовали при строительстве двух электростанций в аннексированном Крыму.
Поэтому журналисты обратились к Еврокомиссии с просьбой прокомментировать разоблачения и спросили, означает ли это, что санкции ЕС против поставок товаров в Крым не всегда срабатывают должным образом.
«Применение санкций — это ответственность государств-членов ЕС. Еврокомиссия, в свою очередь, является гарантом договоров, мониторит выполнения законодательства ЕС и может инициировать расследование из-за невыполнения ими обязательств, предусмотренных законодательством ЕС», — отметила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам конкуренции Арианна Подеста и добавила, что они проверяют полученную информацию.
«Комиссия оценивает предоставленную информацию перед тем, как принять решение о том, чтобы довести этот вопрос до сведения национальных органов власти», — объяснила Подеста.
- Журналисты выяснили, что производитель фильтрационного оборудования крымских ТЭС — это немецкий бренд Inge GmbH. Его продавцом со стороны Литвы выступила фирма Run Engineering, зарегистрированная в Каунасе — свободной экономической зоне, где бизнес может получить льготы или сэкономить на налогах.
- Потом компания Run Engineering успешно экспортировала продукцию российской компании «Воронеж-Аква», а последняя с 2016 года строила в Крыму Таврийскую и Балаклавскую ТЭС.
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.
- Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна из цивилизованных стран не признали результаты голосования на так называемом «референдуме» и ввели санкции против России.